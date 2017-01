Berlin. Der Bundestag will am Donnerstag Cannabis für Schwerkranke auf Rezept freigeben. Der Gesetzentwurf des Bundesgesundheitsministeriums dürfte bei allen Fraktionen auf Zustimmung stoßen, verlautete vorab aus Fraktionskreisen in Berlin. Das neue Gesetz soll voraussichtlich im März in Kraft treten.

Die Krankenkassen sollen etwa Cannabis gegen Schmerzen und Appetitlosigkeit bezahlen müssen, wenn die Ärzte keine Alternative mehr sehen. Bisher kommt Cannabis nur mit einer Ausnahmegenehmigung als Heilmittel zum Einsatz, etwa um Schmerzpatienten zu helfen. Die Kosten mussten die Patienten in der Regel selbst tragen.

Auch Anbau zu medizinischen Zwecken gestattet

Künftig soll das anders aussehen: Patienten sollen getrocknete Cannabisblüten und Cannabisextrakte in kontrollierter Qualität auf ärztliche Verschreibung hin in Apotheken erhalten können. Für die Versicherten wird zudem, auch in eng begrenzten Ausnahmefällen, ein Anspruch auf Versorgung mit den Wirkstoffen Dronabinol oder Nabilon geschaffen.

Um die Versorgung sicherzustellen, wird der Anbau von Cannabis zu medizinischen Zwecken in Deutschland ermöglicht. Geplant ist dazu der Aufbau einer staatlichen Cannabisagentur, die den Anbau und Vertrieb koordiniert und kontrolliert. Diese Aufgabe wird dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte übertragen.

Um die genaue medizinische Wirkung der Cannabisarzneimittel zu erforschen, sei eine wissenschaftliche Begleiterhebung vorgesehen, hieß es: „Die generelle Freigabe von Cannabis wird von der Bundesregierung weiter strikt abgelehnt.“

Lob vom Hospiz- und Palliativ-Verband

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) sieht in der erleichterten Abgabe von Cannabis an Schmerzpatienten einen Schritt zur Verbesserung der Palliativversorgung. „Schwerkranke Menschen müssen bestmöglich versorgt werden“, sagte Gröhe den Zeitungen der Essener Funke Mediengruppe (Mittwoch). Dazu gehöre, dass die Kosten für Cannabis als Medizin von den Krankenkassen übernommen würden, wenn schwer kranken Menschen nicht anders geholfen werden könne.

Winfried Hardinghaus, Vorsitzender des Deutschen Hospiz- und PalliativVerbands und Palliativmediziner, lobte die Pläne: „Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass die Patienten, denen diese Medikamente helfen können, sie nun nicht mehr selber bezahlen müssen.“ Allerdings kämen Cannabis-Medikamente bei einer relativ kleinen Anzahl von Palliativpatienten zum Einsatz: „Hier vor allem bei Übelkeit und begleitend zur Chemo- und Schmerztherapie.“

„Durch den Gesetzesentwurf wird es nach unserer Einschätzung zu einer Ausweitung der Versorgung mit Cannabis kommen“, sagte auf Anfrage eine Sprecherin des GKV-Spitzenverbandes. Über die zu erwartenden Kosten konnte sie noch keine Aussage machen, weil die genauen Konditionen der Nutzung noch unklar seien.

Zudem forderte sie eine begleitende Forschung beim Einsatz von Cannabis, denn „bisher sind die wissenschaftlichen Belege für eine erfolgreiche Therapie mit Cannabis jenseits von erfolgreichen Einzelerfahrungen leider unbefriedigend“. Belastbare wissenschaftliche Belege zur Wirkung und Nebeneffekten fehlten.

Von dpa/epd/RND/zys