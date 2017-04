Die Polizei hat einen Bundeswehrsoldaten wegen Terrorverdachts festgenommen. Der Soldat soll sich als syrischer Flüchtling ausgegeben haben. Sein Motiv soll Fremdenfeindlichkeit gewesen sein. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main mit. Die Bundeswehr bestätigte die Festnahme. Stationiert war der Soldat in Frankreich.