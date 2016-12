New York. Andrew F. Puzder (66), Chef der Burgerkette CKE Restaurants, soll nach übereinstimmenden Medienberichten Arbeitsminister im Kabinett Donald Trumps werden. Das „Wall Street Journal“ berichtete, Puzder habe sich in seinem Unternehmen besonders als Gegner jeglicher Regulierungen seitens der Regierung hervorgetan. Auch die „New York Times“ berichtete über die bevorstehende Berufung Puzders und schrieb, er habe mit Arbeitnehmerrechten nicht viel am Hut.

Mindestlohn in den USA höher als 9 Dollar pro Stunde

Der mächtige Manager Andrew „Andy“ Puzder hatte Trump schon im Wahlkampf unterstützt. Er wandte sich gegen die Gesundheitsversicherung Affordable Care Act („Obamacare“). Der voraussichtlich nächste Arbeitsminister ist vehement gegen einen staatlichen Mindestlohn, der höher als neun Dollar pro Stunde liegt, weil dies der Profitabilität schade.

CKE Restaurants ist das Dachunternehmen für die Burgerketten Carls Jr. und Hardee's. Alles in allem zählt CKE rund 75.000 Beschäftigte in den USA und etwa 100.000 in 40 Ländern und US-Territorien weltweit. Der Umsatz liegt laut „Wall Street Journal“ bei etwa 4,3 Milliarden US-Dollar.

Von RND/dpa