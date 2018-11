Lübeck

Das Wichtigste in Kürze:

Die Regionalkonferenz findet in der Gollan-Werft in Lübeck statt – hier gibt es einen Live-Stream.

Als erste durfte Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer reden, dann folgten Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

Es geht um die Nachfolge von Angela Merkel als Parteichefin.

Die „Lübecker Nachrichten“ berichten im Liveticker von der Regionalkonferenz.

Thema Verteidigungspolitik: AKK verweist auf das Zwei-Prozent-Ziel der Nato und sagt, eine konservative Partei müsse zu Verträgen stehen. „Wir unsere Sicherheit mehr in die eigene Hand nehmen.“

Petra Voss aus Gettorf und Norman Freitag aus Kiel diskutieren abseits der Veranstaltung über den „Bierdeckel“. „Das Steuerrecht muss dringend renoviert werden“, sind die beiden sich einig. Welchen Kandidaten sie aber unterstützen würden, wissen sie noch nicht: „Da sind wir noch in der Findungsphase.“

Es gibt keine Einheitskinder, und deswegen gibt es auch keine Einheitswege in den Beruf, sagt Spahn. Beim Verweis auf die duale Ausbildung bekommt er Applaus. Der Soli könne weg, dieser Ruf kommt ebenfalls gut an.

Spahn: Erlebe als Gesundheitsminister, wie schön es ist, wenn die Wirtschaft gut läuft. Wenn wir in Pflege und bessere Versorgung investieren können.

Die erste Fragerunde dreht sich um den Einfluss der Parteigliederungen. Merz nützt es für eine Spitze gegen Merkel: Beim Umgang mit den Ideen der Mitglieder dürfe es keine Tabus geben. „Wenn etwas beschlossen wurde, kommt es nicht in den Giftschrank, wenn es dem Parteivorsitzenden oder der Parteivorsitzenden nicht gefällt.“ Nach dem letzten Parteitag vor zwei Jahren hatte Merkel für Empörung in der Partei gesorgt, als sie den Parteitagsbeschluss zur Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft als nicht umsetzbar bezeichnet.

Als nächstes räumt er das ab, wofür er in der CDU lang gefeiert wurde: Die Steuerreform auf einem Bierdeckel. Seine Vorschläge aus dem Jahr 2003 seien veraltet, sagt er. „Da ist die Zeit drüber hinweggegangen.“ Aber eine Steuerreform sei dringend nötig.

AKK verweist darauf, dass die CDU ein gutes Steuerkonzept entwickeln werde, egal wer von den dreien im Dezember vorne liegt.



Sabine Wagenaufbau aus Lübeck fragt, was sie bei der täglichen Fahrt im Pendlerzug nach Hamburg häufig hört: Wie möchte die CDU den Mittelstand stärken?

Merz: Wir haben qualifizierte Beschäftigte. Aber wir haben eine überbordende Bürokratie. Auch das Ziel einer grundlegenden Vereinfachung unseres Steuersystens sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Seine Forderung aus früheren Zeiten (Bierdeckel!) wolle er aber nicht wiederholen.

AKK: Alle Strömungen müssen sich in der Partei wiederfinden, im Programm, aber auch in den Gremien. Vereinzelter Applaus, als sie hervorhebt, wie Gerhard Stoltenberg in den 80er Jahren die Finanzen wieder geordnet hat, die die SPD zuvor durcheinandergebracht habe.

Merz: Wenn in der CDU etwas beschlossen ist, dann dürfe es nicht in den Giftschrank kommen, wenn es der oder dem Vorsitzenden nicht gefalle.

Spahn outet sich als großer Fan der Jungen Union, die er „leider“ vor drei Jahren verlassen musste, lobt aber auch Frauenunion, Mittelstandsvereinigung etc.

Das Interesse am Thema ist groß: Bereits 15 000 views aus ganz Deutschland zählt unser Ticker und die Kurve ist stark steigend ...

Spahn bekommt 23 Sekunden Schlussapplaus. Jetzt kommen alle drei auf die Bühne: Fragerunde beginnt mit einer Frage zu den Vereinigungen in der Partei.

Auf Twitter gibt es bereits erste Reaktionen zu den Reden.

Spahn versucht es mit dem Wir-Gefühl: Der Wettbewerb der CDU um den Parteivorsitz sei großartig: „Wir überraschen uns gerade selbst. Wir überraschen Deutschland. Es tut unheimlich gut“, ruft er. Dann kommt ein kleiner Haken gegen Merz. Der habe Recht mit seinem Hinweis, eine Kanzlerin dürfe auf einem CSU-Parteitag nicht einfach so stehen gelassen werden wie auf dem CSU-Parteitag 2015. „Ich hätte mir gewünscht, wir hätten Sie damals an Bord gehab und Sie hätten das damals gesagt“, sagt Spahn.

Jetzt kommt Spahn auf seine Mama, die ihn gefragt habe, warum er sich das antue. Die neue Freiheit sei unter Druck von Linken, von Rechten, durch Schwulenhass, Antisemitismus. „Dafür trete ich an: Ich möchte, dass wir diese Freiheit erhalten und sie verteidigen.“

Mehr Informationen zur Veranstaltung

Das Rennen um die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel an der Spitze der CDU geht in die entscheidende Phase. Am Donnerstag stellen sich die Kandidaten in der Lübecker Gollan-Werft auf der ersten von acht Regionalkonferenzen den Mitgliedern vor. Dazu erwartet die CDU rund 900 Teilnehmer aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Um den Posten an der Parteispitze kämpfen Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Sie werden zunächst den Mitgliedern ihre Konzepte für die Führung der Partei darlegen. Danach sind Fragen möglich. Über den CDU-Vorsitz entscheidet ein Bundesparteitag am 7. Dezember in Hamburg.

Begrüßung durch Daniel Günther

Nach der Begrüßung durch den gastgebenden Landesvorsitzenden, Ministerpräsident Daniel Günther, haben die Bewerber zehn Minuten Zeit für ihre Präsentation. Die Reihenfolge wird ausgelost.

„Ich gehe davon aus, dass bei der Regionalkonferenz in Lübeck wirklich die gesamte Bandbreite der Aktuellen Themen angesprochen wird“, sagte der Kieler Regierungschef Günther der Deutschen Presse-Agentur. „Jetzt sollen sich die Mitglieder ein Urteil bilden.“ Günther hat noch nicht erklärt, welchen Bewerber er unterstützt. „Ich werde mich dazu zu gegebener Zeit äußern“, sagte er.

Knappes Rennen der Kandidaten erwartet

Hamburgs CDU-Landesvorsitzender Roland Heintze rechnet mit einem sehr knappen Rennen bis zum Schluss. Die CDU habe allein mit den drei prominenten Kandidaten ein breites Personalangebot, um das sie andere Parteien sicher im Stillen beneideten. „Für die CDU ist dieser Ideenwettbewerb ein großer Gewinn, und ich habe in den letzten Tagen zum Beispiel zum Thema Steuerreform viele gute inhaltliche Impulse gehört“, sagte Heintze der dpa. „Für mich und auch die Wähler ist es wichtig, dass die Debatte sachlich und professionell mit dem notwendigen frischen Wind geführt wird.“

Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Chef Vincent Kokert erhofft sich von den drei Bewerbern für den Bundesvorsitz klare Ansagen zur künftigen Strategie seiner Partei für die neuen Länder. Einen Favoriten sieht Kokert derzeit nicht. Er rechne in Lübeck mit einer extrem spannenden Veranstaltung. „Die CDU ist derzeit die interessanteste Partei in Deutschland“, sagte Kokert.

