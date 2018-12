Einer nach dem anderen stellen sich CDU-Spitzenpolitiker nun vor, um in den Bundesvorstand der Partei gewählt zu werden. Elmar Brok ist der einzige Europa-Politiker, der in das Gremium einziehen will. Mit Blick auf die europäischen Parlamentswahlen im Mai 2019 appelliert Brok an seine Partei, mehr Einsatz zu zeigen für die EU. "Wir dürfen das Thema Europa nicht den Grüne überlassen", mahnt Brok.