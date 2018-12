Kramp-Karrenbauer - der Name der neuen CDU-Chefin stellt die Presse vor ganz neue Herausforderungen. Gespräch unter Kollegen: "Schreibt ihr ,AKK' in die Titelzeilen?" "Hmm, ihr?" Einmal abgesehen davon, dass noch nicht alle Leser wissen dürften, dass es sich dabei um das Akronym der neuen CDU-Vorsitzenden handelt und nicht etwa um eine Versicherung oder Badepraxis, schwingt in "AKK" wohl auch eine Vertraulichkeit mit, die sich mit journalistisch gebotener Distanz nicht gut verträgt. Mal sehen, was sich durchsetzt.