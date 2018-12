Hamburg/Berlin

Der CDU-Bundesparteitag entscheidet an diesem Freitag, wer Angela Merkel an der Spitze der Partei folgt. Die Kanzlerin gibt den Vorsitz nach mehr als 18 Jahren auch unter dem Druck von Wahlschlappen und anhaltendem Unmut in Teilen von Partei und Bevölkerung auf.

Als aussichtsreichste Kandidaten gelten Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sowie der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz; Gesundheitsminister Jens Spahn werden weniger Chancen eingeräumt. Es wird mit einem knappen Wahlausgang gerechnet.



Merkel zitiert aus ihrer Bewerbungsrede um den CDU-Bundesvorsitz aus dem Jahr 2020: "Damals, 1989 sind wir aufgebrochen. Mich zog es in den Demokratischen Aufbruch. Das war für uns alle eine aufregende Zeit, große Neugier auf das Neue." Zitatende: "Rot-Grün kann sich warm anziehen."

Merkel kommt auf die Erfolge der jüngeren Zeit zu sprechen: "Ich sage nur: Saarland. Über 40 Prozent." Das Kramp-Karrenbauer-Lager jubelt. "Ich sage nur Schleswig-Holstein: Die Staatskanzlei zurückerobert mit Daniel Günther." Die liberalen Nordlichter im Saal jubeln. "Und ich sage nur: Nordrhein-Westphalen: Rot-Grün abgelöst." Freude im Laschet-Lager.



Merkel lüftet das Erfolgsgeheimnis ihrer Partei: "Weil wir immer wussten, dass konservativ nicht von Konserve kommt."

Die Union habe von 70 Jahren Bundesrepublik Deutschland 50 Jahre den Kanzler in diesem Land gestellt. "Das ist kein Anlass zu Stolz, das ist Anlass zu Demut", sagt Merkel.

Merkel wird selbstkritisch: "Wohin uns nicht enden wollender Streit führt, das haben CDU und CSU in den letzten Jahren bitter erfahren."

"Wir haben es allen gezeigt, wir haben zurück zur Sache gefunden", sagt Merkel über ihren Start an der CDU-Spitze. Damals plagte eine schwere Spendenaffäre die Partei.

Merkel schlägt den Bogen zu Beginn ihrer Zeit an der CDU-Spitze - die Zeit der CDU-Spendenaffäre: "Eine Schicksalsstunde der CDU haben wir vor 18 Jahren erlebt."

Bewegender Moment gleich zu Beginn von Merkels Abschiedsrede: Die Kanzlerin dankt dem CDU-Bundesgeschäftsführer Klaus Schüler, der Saal klatscht - ihm ist die Rührung anzusehen.

Angela Merkel hält jetzt ihre Abschiedsrede beim Parteitag in Hamburg.

Gesundheitsminister Jens Spahn gilt im Rennen um den Parteivorsitz als weitgehend chancenlos. Hier lesen Sie ein Porträt des Kandidaten, der mit 38 Jahren der jüngste im Trio ist:

Zwischen Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Die Delegierten werden am Nachmittag ihr Votum abgeben. (Fotos: Kay Nietfeld/dpa)

Joseph Daul, Präsident der Europäischen Volkspartei, appelliert in seiner Begrüßungsrede eindringlich an Merkels Nachfolger oder Nachfolgerin an der Parteispitze, die Kanzlerin Kanzlerin sein zu lassen. „Wir brauchen sie für Europa“, mahnt der Franzose.

„Danke, Chefin - für 18 Jahre CDU-Vorsitz.“ Auffallend viele Frauen im Plenarsaal haben Schilder mit dieser Aufschrift dabei. Kein Wunder: „Dahinter steckt eine Aktion der Frauen-Union“, sagt Bianca Seeger aus Duisburg, Beisitzende im Bundesvorstand der Frauen-Union. Sie und ihre Parteifreundinnen haben die Schilder am Morgen verteilt - auch an einige Männer. Die Frauen-Union hat sich klar für die Wahl Kramp-Karrenbauers ausgesprochen. Unter den 1001 Delegierten im Saal sind 343 Frauen - ein Drittel.

