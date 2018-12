Kein Abschied ohne Geschenke. Erst gibt es einen kurzen Film:

Bilder von Merkel sind darin zu sehen, zur Musik: "Thank you for the Dance". Viele Stichworte werden eingeblendet: "Für Menschlichkeit, Umsicht und Nähe, für Ernsthaftigkeit, Charakter. Für Chuzpe. Für Mut." Auch der Humor wird erwähnt.

Einmal ist Merkel zu hören in dem Film, und zwar mit dem Zitat: Zum Grundgesetz gehöre, dass Männer und Frauen gleichberechtigt, sind. Bei uns haben Frauen auch was zu sagen." Der Film schließt ab mit dem Hinweis: "Wir freuen uns auf das, was kommt."

Und dann gibt es nochwas zum Nachhausenehmen: den Originaltaktstock des Dirigenten Kent Nagano vom Konzert zum G20-Gipfel im vergangenen Jahr. Er dirigierte damals Beethovens 9. Sinfonie. Der Taktstock ist gerahmt. Es ist eine zwiespältige Erinnerung: Während des Konzerts tobten draußen Straßenschlachten.