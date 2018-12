Die erste Frage geht an Kramp-Karrenbauer - was sie gegen die Spaltung in Arm und Reich tun will. Sie zitiert Spahn und sagt, der Wohlstand müsse erst verdient werden, ehe er verteilt wird. Und sie zitiert Merz, der gefordert hatte, dass Leistung sich wieder lohnen müsse. Dann gibt sie die Sozialpolitikerin: Sie erwähnt die Bedeutung, Hartz-IV-Empäger wieder in Arbeit zu bringen und mahnt, die Gruppe der Alleinerziehenden stärker in den Blick zu nehmen.