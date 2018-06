Berlin

Der CDU-Politiker Daniel Caspary hat Horst Seehofer und Markus Söder (CSU) für ihre Aussagen in der Asyldebatte kritisiert. „Es ist vor allem das Verdienst Angela Merkels, dass die Zahl der in Europa ankommenden Flüchtlinge seit eineinhalb Jahren massiv zurückgeht“, sagte der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe im EU-Parlament dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Seehofer, Söder und viele andere in der CSU verstärken den Eindruck, die Kanzlerin riefe alle Flüchtlinge an den gedeckten Tisch nach Deutschland – das ist doch Unsinn“, betonte Caspary.

„Maßnahmen wie der EU-Türkei-Deal, die Stärkung der EU-Grenzschutzagentur Frontex, die Nato-Mission gegen Schlepper im Mittelmeer und Rücknahmeabkommen mit afrikanischen Staaten gehen maßgeblich auf die Kanzlerin zurück“, unterstrich der CDU-Politiker. „Im Gegensatz zu einigen in der CSU hält Merkel nicht bloß Bierzeltreden über die Begrenzung der Zuwanderung nach Deutschland – sie handelt wirksam, wie man auch jetzt beim Besuch der Kanzlerin in Jordanien und im Libanon sehen konnte“, sagte Caspary dem RND.

Von RND