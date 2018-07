Berlin

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hat das Vorgehen von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) im Asylstreit der Union scharf kritisiert. „Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, warum der gute Ruf der Schwesterparteien von CDU und CSU so leichtfertig aufs Spiel gesetzt wurde. Das Verhalten des Bundesinnenministers gegenüber der Bundeskanzlerin ließ jegliche gute Kinderstube vermissen und hat dem internationalen Ansehen Deutschlands schweren Schaden zugefügt“, sagte Caffier dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Der Sprecher der Unions-Innenminister warf Seehofer vor, durch sein Agieren die Politikverdrossenheit in der Bevölkerung weiter geschürt und die Amtskollegen in den Ländern durch Intransparenz „zu Statisten im Theater der CSU“ degradiert zu haben. „Am Ende sind es die Innenminister der Länder, die in Asylfragen die meisten Entscheidungen des Bundes umzusetzen haben oder aufgrund der Auswirkungen gegebenenfalls auf Landesebene Maßnahmen ergreifen müssen. Da sollte man schon erwarten dürfen, in den Prozess eingebunden zu werden“, so Caffier.

Von Jörg Köpke/RND