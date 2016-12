Paris. Staatschef François Hollande ernannte den 53-jährigen Sozialisten Cazeneuve am Dienstag zum neuen Regierungschef, wie die französische Präsidentschaft in Paris mitteilte. Zuvor hatte Valls nach Verkündung seiner Präsidentschaftskandidatur seinen Rücktritt als Premierminister eingereicht. Der Sozialist will sich auf den Wahlkampf konzentrieren.

Staatschef Hollande beauftragte Cazeneuve nun mit der Bildung einer neuen Regierung. Größere Veränderungen im Kabinett werden aber nicht erwartet.

Cazeneuve hatte 2012 als Europaminister in Hollandes Regierung angefangen. Er wurde anschließend Haushaltsminister und 2014 dann Innenminister.

Von afp/RND