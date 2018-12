Straßburg

Nach dem Tod des mutmaßlichen Straßburger Attentäters Chérif Chekatt sucht die Polizei nach möglichen Komplizen. Die Ermittler wollten herausfinden, ob der 29-Jährige während seiner Flucht unterstützt worden sei, sagte der Pariser Antiterror-Staatsanwaltschaft Chefermittler Rémy Heitz am Freitag in Straßburg.

Derzeit seien sieben Menschen in Polizeigewahrsam. Dabei handele es sich um vier Familienangehörige und drei der Familie nahestehende Personen, sagte Heitz. Zwei von ihnen seien in der Nacht auf Freitag festgenommen worden.

Chekatt war am Donnerstagabend bei einem Schusswechsel mit Polizisten getötet worden. Ihm wird zur Last gelegt, am Dienstagabend im Straßburger Zentrum das Feuer eröffnet zu haben. Der Terroranschlag riss drei Menschen aus dem Leben, ein weitere Opfer ist hirntot.

Von RND/dpa