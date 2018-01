Chelsea Manning will für US-Senat kandidieren

North Bethesda . Chelsea Manning, die einst als US-Soldat Bradley Manning Geheimnisse der US-Streitkräfte an die Internetplattform Wikileaks weitergegeben hatte, will in den US-Senat. Die 30-Jährige, inzwischen aus der Militärhaft entlassen, hat sich im Bundesstaat Maryland für ein Mandat beworben, wie aus am Samstag bekanntgewordenen Wahlunterlagen des Staates hervorgeht. Manning selbst äußerte sich zunächst nicht. Ihre Chancen werden als gering eingestuft.

Sie tritt als Demokratin an und dürfte damit den bisherigen demokratischen Senator Ben Cardin in einer Vorwahl in Maryland herausfordern. Er gilt als Favorit.

Die Kandidatur rückt Transgender Manning zurück ins Rampenlicht. 2010 war sie, noch bekannt unter dem Namen Bradley Manning, als Ex-Analyst der Militärgeheimdienste festgenommen worden. Der Soldat wurde verurteilt, mehr als 700 000 Dokumente an die Plattform Wikileaks weitergegeben und damit enthüllt zu haben. Die Haftstrafe lag bei 35 Jahren, Ex-Präsident Barack Obama begnadigte Manning zum Ende seiner Präsidentschaft.

Von AP/dpa/RND