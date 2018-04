Costa Rica wählt neuen Präsidenten

San José. Costa Rica wählt am Ostersonntag in einer Stichwahl einen neuen Präsidenten. Der Evangeliker Fabricio Alvarado (43) und der Kandidat der Regierungspartei PAC Carlos Alvarado (38) stehen nach letzten Umfragen ungefähr gleich hoch in der Wählergunst. Die gleichnamigen Bewerber, die nicht verwandt sind, vertreten stark gegensätzliche politische Auffassungen.

Fabricio Alvarado tritt als radikaler Gegner der Homo-Ehe auf, die nach einem Urteil des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte in allen Mitgliedsstaaten zugelassen werden soll. Der Evangeliker machte sich im Wahlkampf die Empörung über die Anordnung in dem konservativen Land zunutze. Im ersten Wahlgang im Februar siegte er mit knapp 25 Prozent der Stimmen.

Fabricio Alvarado, evangelikalischer Präsidentschaftskandidat der konservativen Partei PRN, begrüßt bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Hauptstadt seine Unterstützer. Quelle: dpa

Der sozialdemokratische Regierungskandidat Carlos Alvarado, Hobby-Rocksänger und ehemaliger Arbeitsminister, steht dagegen für liberale Positionen in gesellschaftlichen Fragen. In der ersten Wahlrunde kam er auf knapp 22 Prozent. Carlos Alvarado gilt als politischer Erbe von Staatschef Luis Guillermo Solís, der vor vier Jahren erstmals das höchste Staatsamt für die Mitte-Links-Partei PAC eroberte.

Carlos Alvarado, Präsidentschaftskandidat der Regierungspartei PAC. Quelle: dpa

Rund 3,3 Millionen Costa Ricaner sind zur Wahl aufgerufen. Die Wahllokale öffneten um 13 Uhr MEZ und schließen um 1 Uhr MEZ (Montag). Eine erste Hochrechnung wird zwei Stunden nach Schließung der Wahllokale erwartet.

