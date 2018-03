Da geht noch mehr

Berlin. Kürzlich war ich eingeladen zu einer Lesung vor türkischem Publikum. Anlass: der Jahrestag der Dardanellen-Schlacht in Gallipoli am 18. März, bei der mein Großvater Cevat Pascha als Kommandant die Türkei gegen Churchills Kriegsflotte verteidigte. Damals, im Ersten Weltkrieg, war die Türkei glücklos verbündet mit den „herrischen Deutschen, die uns da hineingezogen haben“, wie Oberst Mustafa Kemal, später genannt Atatürk, es ausdrückte. Die Allianz mit den Deutschen verherrlichte hingegen der Kriegsminister Enver, Hauptbetreiber des Völkermords an den Armeniern.

General Cevat Pascha und Kemal Atatürk, der Kriegsheld und der Staatsgründer, würden heute den Dienst quittieren und in den Widerstand gehen, müssten sie erleben, was der neue Sultan Erdogan 80 Jahre nach ihrem Tod in Syrien anrichtet. Wie er aus Machtkalkül gegen jedes Völkerrecht Krieg führt, internationale Hilfsaktionen behindert, Nato-Partner bedroht und Afrin, eben noch die friedlichste Oase Syriens, erst zertrümmert und nun sogar als Türken-Gouvernement annektiert – und auf den Trümmern, ausgerechnet zur „Feier“ jenes 18. März, höhnisch türkische Fahnen hissen lässt.

Und die Deutschen? 1915 Waffenbrüder und Komplizen beim Völkermord. 2018 Waffenlieferanten, Nato-Alliierte und schon wieder Komplizen? Was hindert Berlin einzugreifen – zumal der Kurden-Krieg auch hier schon angekommen ist? Bundeskanzlerin Merkel hat Erdogans Aggression zum ersten Mal verurteilt. Gut so! Aber da geht noch sehr viel mehr! Auch ohne Waffen.

Hasan Cobanli ist Autor des Buchs „Erdoganistan, der Absturz der Türkei und die Folgen für Deutschland“.

Von Hasan Cobanli