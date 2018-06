Die führenden deutschen Friedensforschungsinstitute fordern die Bundesregierung in ihrem Friedensgutachten 2018 auf die Rüstungsexporte deutlich zu beschränken. Die Lieferungen in die Türkei müssten unterbrochen, Genehmigungen für Exporte in den Jemen widerrufen werden, heißt es in dem Gutachten.