SPD-Chef Sigmar Gabriel: „Er ist Vorreiter einer neuen autoritären und chauvinistischen Internationalen. Trump ist auch eine Warnung an uns. Der autoritären Internationalen geht es um ein echtes Rollback in die alten schlechten Zeiten, in denen Frauen an den Herd oder ins Bett gehörten, Schwule in den Knast und Gewerkschaften höchstens an den Katzentisch.“

Quelle: dpa