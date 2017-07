Berlin. Was haben Suchbegriffe wie „Baukindergeld“, „AfD Talksshows“, „Christian Lindner Uni Bochum“ und das Wahlprogramm der FDP gemein? Sie alle scheinen gerade auf reges Interesse im Netz zu treffen, denn sie werden auf vergleichsweise oft von Usern gegoogelt. Das offenbaren die Daten von Google Trends der vergangenen sieben Tage.

Machen Sie mit bei der Bundesleserkonferenz! Fünf Termine, fünf Gelegenheiten, den Spitzenkandidaten einer großen Partei live zu erleben. Den Anfang macht am 7. August SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz – treffen Sie ihn im Haus der Bundespressekonferenz in Berlin. Ab Ende August folgen Sahra Wagenknecht (Linke) , Cem Özdemir (Grüne) , Christian Lindner (FDP) und Alexander Gauland (AfD) . Auf bundesleserkonferenz.de erfahren Sie, wie Sie den Politikern Ihre Fragen stellen und sich einen Platz bei einer der Runden in der Hauptstadt sichern können.

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der meistgesuchten und aufsteigenden Begriffe. Als „meistgesucht“ gelten Begriffe, die von Nutzern am häufigsten eingegeben werden; diese Suchanfragen drehen sich meist um allgemeine Informationen. Als Aufsteiger werden hingegen jene Begriffe bezeichnet, bei denen das Suchinteresse (verglichen mit dem gleichen Zeitraum davor) den größten Sprung gemacht hat.

Auffällig ist in jedem Fall, dass sich von allen Usern, die sich über Parteiprogramme informieren wollten, die meisten sich für das Programm der FDP interessierten (21,9 Prozent). SPD und CDU liegen mit gut 19 Prozent nahezu gleich auf, dicht gefolgt von der AfD mit 17,5%. Schlusslicht bildet die CSU mit drei Prozent.

html

Was das Suchinteresse an den einzelnen Kandidaten der Parteien anbelangt, so liegt Angela Merkel mit 46,1 Prozent weit vor der Konkurrenz. Auf Platz zwei rangiert mit 17,6 Prozent Martin Schulz. Hierbei ist es jedoch wahrscheinlich, dass mehr User Merkel googelten, da sie als Bundeskanzlerin auch abseits der Bundestagswahl im politischen Rampenlicht steht; Stichwort: G-20-Gipfel in Hamburg.

html

Von RND