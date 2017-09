Das waren die Highlights mit Cem Özdemir

Berlin. Der Grünen-Chef Cem Özdemir hob erst am Dienstagmittag zu einer Generalabrechnung mit der Bundesregierung im Parlament an. Nur wenige Stunden später ist er mit den Teilnehmern der Bundesleserkonferenz des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) im Gespräch. Sehen Sie hier, ob Özdemir nicht nur im Bundestag rhetorisch gewandt ist, sondern den Wählern auch ganz konkrete Antworten auf Abgas-Skandal und Flüchtlingskrise liefern kann.

Wenn ein Thema die vergangenen Monate beherrscht hatte, dann war es der Diesel-Skandal. Für die Grünen eine Steilvorlage. Sie wollen Sammelklagen unterstützen und einen Technologie-Wandel fördern.

Natürlich wollen die Grünen nach der Bundestagswahl mitregieren. Doch nicht um jeden Preis. Der Spitzenpolitiker betont, dass die Partei eines ihrer Hauptthemen niemals dem Kabinettstisch opfern werde.

Nicht nur die Bundesregierung habe in der Flüchtlingskrise versagt. Auch die Gesetzgebung sei in dieser Situation veraltet. Özdemir will mit einem Einwanderungsgesetz einen klaren Rahmen schaffen.

Von RND