Das waren die Highlights mit Sahra Wagenknecht

Berlin. Sahra Wagenknecht polarisiert gerne. Die Vorsitzende der Linken hat klare Positionen zum bedingungslosen Grundeinkommen und nimmt auch die Politik Russlands in Schutz. Auf der Bundesleserkonferenz des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) wollten die Leser von ihr wissen, welche Löhne sie sich in Pflegeberufen vorstellt und unter welchen Bedingungen sie eine Regierungskoalition mit der SPD eingehen würde. Sehen Sie hier, welche Antworten Wagenknecht gefunden hat.

Die Linkspartei hat es sich im Bundestag als Opposition bequem gemacht. Doch natürlich wollen Spitzenpolitiker wie Wagenknecht auch regieren. Sie sieht aber vor allem die SPD in der Pflicht, der Linkspartei ein ernsthaftes Angebot zu machen.

Auf wenigen Feldern entbrennt in Deutschland ein so heftiger Streit wie in der Bildungspolitik. Wagenknecht will die Lehrpläne in den Schulen angleichen.

Arbeit muss sich für Beschäftigte lohnen. Insbesondere Angestellte in Pflegeberufe müssen mit einem viel zu geringen Gehalt zurechtkommen, sagt Wagenknecht. Ihr schwebt eine Erhöhung vor.

Doch auch das Feld der Außenpolitik berührt die Diskussionsrunde. Wie denn Wagenknecht zu Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien stehe, will ein Leser wissen. Ihre Antwort ist eindeutig.

Von RND