Leipzig

Beim Grünen-Parteitag in Leipzig ist es in der Nacht zum Sonntag zu einem Zwischenfall gekommen. Fünf Menschen hätten am Ausgang der Leipziger Messehalle Delegierte angepöbelt und Aufsteller-Fahnen zerstört, sagte Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner. Die Polizei sei schnell gekommen und habe die Sicherheit verstärkt.

Kellner sprach von „jungen Nazis“, die „Heil Hitler“ gerufen hätten. „Das wird uns nicht davon abhalten, wieder nach Leipzig zu kommen“, sagte er. Die Polizei bestätigte, dass Aufsteller-Fahnen in einen Brunnen vor der Halle geworfen worden seien. Es gebe eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Die Grünen tagten von Freitag bis Sonntag in Leipzig, um ihre Kandidaten für die Europawahl im kommenden Mai zu wählen und ihr Wahlprogramm zu verabschieden. In der Nacht zum Sonntag hatten die Delegierten auf dem Messegelände noch gefeiert.

Von RND/dpa