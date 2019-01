Brüssel

Mehrere Tausend Schüler haben in Brüssel für eine ambitioniertere Klimapolitik demonstriert. Die Aktion soll wachrütteln. Auf den Schildern zu lesen ist beispielsweise „School strike 4 Climate“ und „Skipping school? No. We fight for our future“.

12 500 Kinder und Jugendliche haben laut der belgischen Nachrichtenagentur Belga am „Marsch für das Klima“ teilgenommen. Ihre Forderung: Ein neuer Klimaplan mit dem Ziel, die Erderwärmung auf weniger als 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen.

Was der Weltklimagipfel beschlossen hat, reicht den Schülern nicht. Ein umfassendes Regelwerk zum Klimaschutz sieht vor, dass die Erderwärmung und ihre fatalen Folgen wie Dürren, Stürme und Überschwemmungen bremsen soll. Erklärtes Ziel des Gipfels ist allerdings, die Erderwärmung nur auf unter zwei Grad zu begrenzen.

Klima ist Jugendlichen in Europa wichtig

Es sind viele Jugendliche und junge Erwachsene, denen die Ziele der Klimapolitik nicht ausreichen. So hat beispielsweise die 15-jährige Klimaaktivistin Greta Thunberg aus Schweden die Politiker beim Klimagipfel mit einer beeindruckenden Rede wachgerüttelt. Auch sie demonstriert seit Monaten – und zwar immer freitags vor dem Parlament in ihrer Heimat Schweden.

Die Demonstration in Brüssel organisierte die Bewegung „Youth Climate Movement“, es war die zweite Auflage des Marschs in Brüssel. Es werden immer mehr junge Menschen, die sich anschließen. Beim ersten Mal hatten noch 3000 Schüler teilgenommen. Die Organisatoren haben angekündigt, die Demos einmal wöchentlich fortzusetzen.

Von RND/dpa