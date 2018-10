Oslo

Der Friedensnobelpreis 2018 geht an den kongolesischen Arzt Denis Mukwege und die irakische Menschenrechtsaktivistin Nadia Murad. Das gab das norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo bekannt.

Insgesamt konnte die fünfköpfige norwegische Jury in diesem Jahr zwischen 216 Personen und 115 Organisationen wählen. Zur Wahl – zu der man vorgeschlagen werden muss – stand auch US-Präsident Donald Trump. Auch die beiden koreanischen Staatschefs Kim Jong Un und Moon Jae waren nominiert.

Der mit neun Millionen schwedischen Kronen (rund 860.000 Euro) dotierte Friedensnobelpreis wird als einzige der renommierten Auszeichnungen nicht in Stockholm, sondern in Oslo vergeben. Hier wird der Preis am 10. Dezember, dem Todestag von Preisstifter Alfred Nobel, auch überreicht.

Zur Galerie Der Friedensnobelpreis ist die höchste politische Auszeichnung der Welt. Doch nicht alle Preisträger sind so berühmt wie der frühere amerikanische Präsident Barack Obama.

Von RND/pach/dpa