Manchester. Nach Angaben der Zeitung „The Sun“ fuhr Abedi mit einem 4,50 teuren Straßenbahn-Ticket zur Manchester Arena. Der Sohn libyscher Einwanderer hatte einen selbstgebauten Sprengsatz dabei gehabt, den er dann später zündete. Abedi wurde 1994 in Manchester geboren, als zweites von vier Kindern. Ob er allein handelte oder Komplizen hatte, ist noch unklar. Die Polizei meldete jedenfalls via Twitter, dass sie zwei weitere Haftbefehle in Whalley Range und in Fallowfield vollstreckt habe.

Abedi riss 22 Menschen mit in den Tod

Abedi, dem eine islamistische Radikalisierung nachgesagt wird, riss mindestens 22 Menschen mit in den Tod. Bei dem Terrorakt starb auch ein achtjähriges Mädchen. Die Identität eines ebenfalls getöteten 18 Jahre alten Mädchens sowie eines erwachsenen Mannes (28) wurden am Dienstag ebenfalls offiziell bekannt. Mindestens 59 Verletzte kamen in Krankenhäuser, einige schwebten noch in Lebensgefahr. Etwa 60 weitere Opfer wurden rund um den Anschlagsort von Helfern versorgt, meldete die Zeitung „Manchester Evening News“ unter Berufung auf Rettungskräfte. Die Polizei bestätigte die Gesamtverletztenzahl 120 allerdings nicht.

IS reklamiert Anschlag für sich

Derweil hat die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) den Terroranschlag in Manchester für sich reklamiert. Ein „Soldat“ des Islamischen Staates habe eine Bombe platzieren können, meldete das IS-Sprachrohr Amak am Dienstag im Internet.

Bei einer Explosion am Rande eines Popkonzerts in Manchester hat es mindestens 22 Tote gegeben. In der für Zehntausende ausgelegten Halle war die US-Sängerin Ariana Grande aufgetreten. Zur Bildergalerie

Pep Guardiolas Frau und Kinder bei dem Konzert

Bei dem Attentat waren auch die Ehefrau des Ex-Bayern-Trainers und Manchester-City-Coaches Pep Guardiola, Cristina Serra. sowie die Töchter Valeria und María in der Halle, blieben aber unverletzt. Alle drei blieben zumindest physisch unverletzt, so die spanische Zeitung Sportzeitung „Marca“.

Die Explosion hatte sich im Foyer der Konzerthalle ereignet, die bis zu 21.000 Besucher fasst. Zeugen berichteten von einem Knall im Eingangsbereich zwischen Halle und Victoria-Bahnhof gegen 22.30 Uhr Ortszeit (23.30 Uhr MEZ).

Von dpa/ap/RND