Der Tod von Daniel H. in Chemnitz: Ein Rückblick

Deutschland / Welt Prozessauftakt - Der Tod von Daniel H. in Chemnitz: Ein Rückblick Eine Debatte über Hetzjagden, eine Kanzlerin in der Kritik und rechte Demonstrationszüge: Der gewaltsame Tod von Daniel H. wird nicht nur Chemnitz, sondern ganz Deutschland lange beschäftigen.

Blumen, Kerzen und ein Bild des Opfers stehen in Chemnitz an dem Ort, an dem der 35 -jährige Daniel H. erstochen wurde. Quelle: imago/Uwe Meinhold