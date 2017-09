Der Zeitplan wankt gewaltig

Brüssel. In den vergangenen Tagen verhandelten beide Seiten erneut vor allem über die britischen Finanzverpflichtungen gegenüber der EU. Auch der künftige Status der nordirisch-irischen Grenze sowie die Frage, wie nach dem Brexit die Rechte der EU-Bürger in Großbritannien gesichert werden sollen, standen im Fokus. Erhebliche Fortschritte in diesen Bereichen sieht die übrigen EU-Staaten als Voraussetzung dafür, dass über die künftigen Beziehungen zu Großbritannien gesprochen wird.

Nach ursprünglichem Plan sollte diese zweite Phase im Oktober eingeläutet werden. Der Zeitplan dürfte nun aber erheblich ins Wanken geraten. Die nächste Brexit-Verhandlungsrunde ist für die Woche ab dem 9. Oktober anberaumt. Ziel beider Seiten ist eine umfassende Vereinbarung, die sowohl die Trennungsfragen beantwortet als auch die künftigen Beziehungen klärt.

Großbritannien wird nach derzeitigem Stand Ende März 2019 die EU verlassen. Wenn es bis dahin keine Übereinkunft gibt, scheidet das Vereinigte Königreich ungeregelt aus der EU aus. Dies könnte unter anderem schwerwiegende wirtschaftliche Konsequenzen haben.

Die EU beharrt auf Einhaltung finanzieller Verpflichtungen

Der britische Unterhändler David Davis erklärte: „Ich denke, wir machen entscheidende Schritte vorwärts.“ EU-Vertreter Barnier sagte: „Wir hatten eine konstruktive Woche.“ So habe Großbritannien zugestimmt, die Trennungsvereinbarung unmittelbar umzusetzen, wenn sie ausgehandelt sei. Damit könnten EU-Bürger sich darauf verlassen, dass sie ihre Rechte im Zweifelsfall vor britischen Gerichten einklagen könnten. Es gebe jedoch noch keine Einigkeit über die künftige Rolle des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) für Großbritannien.

Mit Blick auf die Finanzfragen hatte die britische Seite zuletzt betont, dass kein EU-Staat wegen des Brexits zusätzliche Beträge in den europäischen Haushalt zahlen solle. Dies solle aus britischer Sicht nun jedoch lediglich für eine Übergangsphase von zwei Jahren nach dem Austritt gelten, sagte Barnier. Die EU beharrt hingegen darauf, dass finanzielle Verpflichtungen, die von 28 Staaten eingegangen wurden, auch komplett von 28 Staaten erfüllt werden. „Wir sind noch nicht so weit, sagen zu können, was genau diese Verpflichtungen sind“, sagte Davis.

Das EU-Parlament legte indessen den Entwurf einer Resolution vor, über die in der kommenden Woche alle Abgeordneten abstimmen sollen. Darin sollen die EU-Staaten aufgefordert werden, den Eintritt in die kommende Verhandlungsphase nicht zu billigen, da noch nicht genügend Fortschritte erzielt worden seien. Das EU-Parlament muss am Ende dem von Barnier und den Briten ausgehandelten Abkommen zustimmen.

Von dpa/RND