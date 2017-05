Kabul. Eine Deutsche ist am Samstagabend in der afghanischen Hauptstadt Kabul getötet worden. Ein Sprecher des afghanischen Innenministeriums sagte, dass die Frau vor ihrer Unterkunft im siebten Polizeidistrikt der Stadt angegriffen worden sei. Medienberichte zufolge sollen bewaffnete Angreifer das Haus gestürmt haben. Ein Wachmann sei getötet, eine weitere Ausländerin, eine Finnin, sei verschwunden. Sie könnte entführt worden sein, berichtet das afghanischen Onlinemedium TOLONews.

Laut TOLONews sollen beide Frauen für die schwedische Entwicklungsorganisation „Operation Mercy“ gearbeitet haben. Die schwedische Zentrale der Organisation war für eine Bestätigung nicht zu erreichen.

GIZ hat Büros in Kabul kürzlich aufgegeben

Wegen der schlechten Sicherheitslage hatten ausländische Organisationen ihre Maßnahmen zuletzt weiter verstärkt. So hatte die staatliche deutsche Entwicklungshilfsorganisation GIZ im Mai erklärt, ihre Büros im Zentrum der afghanischen Hauptstadt Kabul aufzugeben. Sie zog in ein schwer gesichertes Lager am Stadtrand.

Die GIZ schloss damit sechs der sieben Büro- und Wohngelände, die sie in den vergangenen Jahren – als Reaktion auf das Erstarken der radikalislamischen Taliban, mehr Anschläge in Kabul und eine gefährliche neue Kidnapping-Industrie – für Hunderttausende Euro mit Sprengschutzwänden und Stahlschleusen gesichert hatte.

In Kabul blüht die Kidnapping-Industrie

Die Sicherheitssituation in Afghanistan hat sich seit dem Abzug der meisten internationalen Truppen 2014 stark verschlechtert. Das deutsche Generalkonsulat in Masar-i-Scharif war schon im Winter nach einem Angriff der Taliban in das deutsche Militärlager umgezogen. 2015 waren zwei Mitarbeiter der GIZ entführt worden. Mittlerweile hat sich die Zahl der deutschen und internationalen Mitarbeiter von rund 200 auf rund 100 verringert.

