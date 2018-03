Eine Regierung! Es wurde aber auch Zeit

Berlin. Die Wiederauferstehung der Institutionen dieses Landes beginnt am Mittwochmorgen mit heiteren Gesprächen, verteilt über das Plenum des Bundestags. Die Bundeskanzlerin nähert sich von der Westseite, sie läuft gemeinsam mit dem – bald – Außenminister Heiko Maas in den Saal, beide bemühen sich, beim Vorbeilaufen der AfD keinen Blick zu gönnen und so zu tun, als verhandelten sie bereits eine große, internationale Strategie. In den Reihen der SPD stehen Martin Schulz und Fraktionschefin Andrea Nahles und verarbeiten etwas. Grünen-Chefin Annalena Baerbock steckt ihren Kopf mit SPD-Politiker Matthias Miersch zusammen, der fast Umweltminister geworden wäre. Geht es um die Rettung der Welt?

Rechts davon klopft Wolfgang Kubicki etwas theatralisch Dietmar Bartsch von der Linkspartei auf die Schultern. Was verbindet die beiden? Zwei Schritte daneben: Dorothee Bär begrüßt CSU-Kollegin Ilse Aigner. Letztere war mal Ministerin, Erstere wäre fast die dritte in der Geschichte der CSU geworden.

Mehrheiten und Gewissheiten verändern sich

Dann der Gong. Die Sitzung ist eröffnet. Ein Tag im Berliner Regierungsviertel beginnt. Kein normaler; es ist der Tag, an dem in Deutschland die längste Regierungskrise der Nachkriegszeit endet und die Institutionen wieder anfangen zu arbeiten.

Das politische System ist erheblich durchgeschüttelt worden in den vergangenen Monaten, selten schien die Demokratie in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg so anfällig für Gefahren der neuen Zeit. Die politischen Krisen in Europa hatte Deutschland lange nur beobachtet, ein wenig von oben herab. Populismus? Dagegen haben wir Mittel, wir haben unseren Teil der Geschichte dazu schon durchgemacht. Aber stimmte das?

Die letzten sechs Monate zeigen, dass auch Deutschland vor großen Herausforderungen steht. Die politischen Mehrheiten und damit die Gewissheiten verändern sich. Die Große Koalition, die an diesem Mittwoch ihre Arbeit in Berlin beginnt, hat nur noch eine knappe Mehrheit. Die Union kämpft um ihr Profil, die SPD in den kommenden Jahren um die Existenz. Sie regieren noch einmal gemeinsam. Ist also nun wieder alles normal?

Ein Parlament in der Krise

Es ist grau und regnerisch an diesem Mittwoch in Berlin. Keine Wetterlage könnte die Grundstimmung im politischen System besser spiegeln. Der Beginn einer neuen Regierung hat normalerweise etwas Feierliches, an diesem Mittwoch fehlt es. Auf der Besuchertribüne sitzt Joachim Sauer, Angela Merkels Ehemann, und blickt in einen Laptop auf seinem Schoß. Liest er über Stephen Hawking, den großen Physiker, der an diesem Tag verstorben ist? Hinter ihm sitzt Dirk Niebel, der früher einmal Entwicklungsminister war und jetzt für den Rüstungskonzern Rheinmetall arbeitet, daneben Eva Christiansen, Merkels Medienberaterin.

Im Bundestag beginnt um kurz nach neun die Wahl der Kanzlerin. Die Schriftführer verlesen monoton die Namen, jeder darf sich dann seine Stimmkarte abholen. Grigorios Aggelidis von der FDP ist die Nummer drei auf der Liste, es folgt Gökay Akbulut von der Linken. In der AfD-Fraktion scheint sich ein Abgeordneter mit einer wegwerfenden Handbewegung über den Klang der Namen zu ärgern.

Der Bundestag hat sich gewandelt im vergangenen halben Jahr. Seit die AfD in Fraktionsstärke ins Parlament eingezogen ist, verlaufen die Debatten anders, die Temperatur im Raum hat sich verändert. Manchmal ist es hitzig, wie vor einigen Wochen, als der Grüne Cem Özdemir eine Wutrede auf die Rechtspopulisten sprach. Manchmal ist es kälter im Parlament, so wie an diesem Mittwoch.

Der Bundestag ist als Institution bereits seit Jahren in einer Krise. Das Wahlrecht muss reformiert, die Abgeordnetenzahl reduziert werden. Die Plenardebatten sind längst nicht mehr Ort der politischen Debatte in Deutschland. Die Probleme sind wohlbekannt, es wurde nur nichts angefasst, weil bisher alles halbwegs funktionierte. Mit dem Einzug der AfD, dem Vertrauensverlust ins System, der Politikverdrossenheit der Bürger, stellen sich alle Fragen plötzlich neu.

Was denken die da draußen?

Als alle Namen der Kanzlerinwahl verlesen sind, unterbricht Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble die Sitzung. Die Abgeordneten strömen vor die Türen. Die Kamerateams warten auf die vereinbarten Interviews. Die Scheinwerfer beleuchten den Vorraum im Reichstagsgebäude, die Touristen drücken von draußen ihre Nasen an der Glasscheibe platt, um einen Blick auf prominente Gesichter zu erhaschen. Beim ZDF spricht AfD-Fraktionschefin Alice Weidel über Grenzsicherung. Kaum fünf Meter weiter steht FDP-Chef Christian Lindner. Im Stimmengewühl ist das Wort „Soli“ zu verstehen. Ihr erstes Interview gibt die neue Umweltministerin Svenja Schulze der ARD. Innerhalb von hundert Tagen wolle sie das große Thema Bienensterben angehen, sagt sie.

Koalition der Königsblauen: Familienministern Franziska Giffey, SPD, und Agrarministerin Julia Klöckner, CDU sind im gleichen Kleid zur Vereidigung erschienen – und nehmen es mit Humor und Stil. Erst auf der Besuchertribüne, dann auf der Regierungsbank setzen Giffey (links) und Klöckner bewusst nebeneinander, lassen sich fotografieren – und finden in den Pausen jede Menge Gesprächsstoff.. Quelle: dpa

Soli, Grenzen, Bienensterben. Die Sprechzettel haben alle gut gelernt. Aber die Welten überschneiden sich nur noch an wenigen Stellen. Und was denken die da draußen an der Glasscheibe eigentlich über das, was innen geschieht?

Dann wieder der Gong, alle müssen zurück in den Saal, das Ergebnis der Wahl wird um 9.51 Uhr verkündet. Angela Merkel erhält 364 Stimmen und wird wieder zur Bundeskanzlerin gewählt. Ihr fehlen 35 Stimmen der Großen Koalition. Das sind einerseits weniger fehlende Stimmen als bei den vorangegangenen Wahlen. Andererseits landet sie so nur noch neun Stimmen über der notwendigen Mehrheit. Ein „ehrliches Ergebnis“, sagt ein Spindoktor auf dem Flur. Die Übersetzung für diese Floskel lautet: ein problematisches Ergebnis. Am Ende klatschen Union, SPD, Grüne und FDP, AfD und Linke halten ihre Hände still.

Der Bundespräsident ist am Ziel

Die Demokratie in Deutschland ist ein halbes Jahr durch eine Krise gegangen, und es gab einen, der immer wieder gemahnt hat. Frank-Walter Steinmeier. Der Bundespräsident drängte, die Parteien mögen ihre Verantwortung annehmen und eine Regierung bilden. Bloß keine Neuwahlen, es würde noch mehr Frust auf allen Seiten erzeugen. Selten war ein Bundespräsident so politisch wie er, der erst vor einem Jahr selbst die Regierung verlassen hat. Am Mittwoch ist auch er am Ziel.

Im großen Saal des Schlosses Bellevue ist um 10.45 Uhr der Raum bereitet. Eine kleine Pressetribüne erlaubt freien Blick auf den vorderen, durch eine Kordel abgesperrten Bereich, in dem eine große Deutschlandfahne schlapp an einer mächtigen Stange herunterhängt. Die Journalisten sitzen still auf den Stühlen, sie passen sich der Aura des Raumes an.

Am Rand stehen nun Angela Merkels engste Berater. Steffen Seibert, ihr Regierungssprecher. Beate Baumann, die Büroleiterin. Und Eva Christiansen, die Medienberaterin. Merkel und diese drei, das ist ein wirklich enges Team. Sie gehen seit Jahren gemeinsam durch Höhen und Tiefen. Alle vier eint das Talent zum Pokerface. Aber als einige Minuten später Steinmeier den Raum betritt (Kameras: klickklickklick) und Steinmeier schließlich Merkel die Urkunde überreicht, da wirken Seibert, Baumann und Christiansen ein wenig gerührt.

Ein Symbol der Einsamkeit

Es ist ein kurzer Auftritt. „Vielen Dank, demnächst mehr“, sagt Steinmeier. Dann verlassen die beiden den Raum wieder.

Zurück im Bundestag nimmt Angela Merkel alleine auf der Regierungsbank Platz. Die Kameras klicken wieder, das Bild wird in den kommenden Jahren immer dann gezeigt werden, wenn Merkel im Zusammenhang mit Einsamkeit dargestellt werden soll. Das Protokoll sieht diesen Schritt so vor, die Minister sind noch nicht vereidigt. Zunächst ist die Kanzlerin an der Reihe. Wolfgang Schäuble bittet sie auf die Bühne. Merkel dreht ihr Mikro in die richtige Position.

Um kurz nach 12 Uhr spricht sie den Amtseid, mit dem Zusatz „so wahr mir Gott helfe“. Das ist für manchen ein wichtiges Detail, deshalb hier die vollständige Statistik: zwölf von 15 Ministern sprechen den Zusatz, die SPD-Politiker Olaf Scholz (Finanzen), Svenja Schulze (Umwelt) und Katarina Barley (Justiz) verzichten darauf. Die Regierung Merkel IV kann in diesem Moment beginnen.

Es geht los. Ohne Euphorie

Angela Merkel weiß, dass diese Legislaturperiode nicht nur wohl ihre letzte sein wird, sondern auch ihre schwierigste. Die Bundesregierung funktioniert als Institution seit diesem Tag wieder, aber die politischen Schwierigkeiten bleiben bestehen. Wie umgehen mit den Herausforderungen der Integration, mit dem Terrorismus, den Flüchtlingen und der Vermischung aller Themen in der Debatte? Was tun in einer instabileren Welt mit einem unberechenbaren US-Präsidenten und mit den Despoten in aller Welt? Was tun in Europa, das Reformen braucht und Arbeitsplätze und Hoffnung für die Jugend, die sich vom System abwendet? Wie den Aufschwung erhalten? Die Sozialsysteme sichern?

Es ist viel zu tun. Als am Nachmittag die 16 Kabinettsmitglieder gemeinsam zur Vereidigung beim Bundespräsidenten sind, ist das Team erstmals beisammen, das die Aufgaben angehen muss. „Willkommen, Bundesregierung, es wurde aber auch Zeit“, sagt Steinmeier. Es kann losgehen. Nicht mit Euphorie an diesem Mittwoch.

Aber es geht los. Immerhin.

Von Gordon Repinski/RND