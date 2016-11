Die Macher der US-Zeichentrickserie „Die Simpsons“ haben vor 16 Jahren hellseherische Fähigkeiten bewiesen. In der im Jahr 2000 in den USA ausgestrahlten Folge "Barts Blick in die Zukunft" hat der am Mittwoch frisch gewählte US-Präsident Donald Trump seine fiktive Amtszeit gerade beendet - und Amerika in den Ruin getrieben. Und auch in späteren Folgen tritt Trump als Präsidentschaftskandidat auf.