Die fünf Schlachtfelder Syriens

Damaskus. Es ist gegenwärtig der brutalste und gefährlichste Konflikt der Welt. Sieben Jahre lang wird nun schon in Syrien gekämpft. Und kein Ende des Blutbades ist in Sicht. Im Gegenteil.

Zwar ist der „Islamische Staat“, die mörderische Terrormiliz, nach einer dreijährigen Völkerschlacht besiegt. Dafür aber gehen seit Beginn des Jahres die Beteiligten der internationalen Anti-IS-Allianz heftiger denn je aufeinander los. Die Lage in dem Bürgerkriegsland gerät mehr und mehr außer Kontrolle – mit unabsehbaren Folgen für seine Bewohner, für die nahöstliche Region und für das Machtgefüge des Globus.

Nicht nur der Konflikt zwischen Israel und Iran kocht. Auch die USA und Russland könnten auf syrischem Boden jederzeit offen aneinandergeraten – und damit einen regionalen Konflikt in einen wahrlich globalen verwandeln. Während das Assad-Regime die eigene Bevölkerung in den verbliebenen Enklaven der Aufständischen massakriert. Viele Lunten lodern an dem Pulverfass Syrien.

Die Kriegsparteien in Syrien:

Wir dokumentieren die fünf wichtigsten Schlachtfelder in diesem Vielfrontenkrieg.

1. Der Albtraum von Ost-Ghouta: Assad gegen Rebellen

Die schrecklichsten Bilder kommen derzeit aus Ost-Ghouta. Seit Tagen und Wochen wird die Rebellen-Enklave östlich von Damaskus rund um die Uhr bombardiert. „Was hier passiert, ist jenseits jeder menschlichen Vorstellungskraft“, sagte der UN-Hilfekoordinator für Syrien, Panos Moumtzis. „Dieser Albtraum muss aufhören, und zwar sofort.“

Allein in dieser Woche kamen nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte bereits mehr als 300 Frauen, Männer und auch viele Kinder ums Leben, die meisten begraben unter den Trümmern ihrer zusammengestürzten Häuser. Drei weitere Krankenhäuser wurden durch den syrisch-russischen Bombenhagel zerstört, Narkosemittel und wichtige Medikamente gehen zur Neige. Mehr als 1400 Menschen wurden in den letzten 72 Stunden teilweise lebensgefährlich verletzt, die letzten noch funktionsfähigen Hospitäler sind von dem Elend völlig überfordert.

The bloody massacres continue in #EasternGhouta today, with warplanes continuing their airstrikes. 20 civilians killed so far, after wareplane airstrikes and dozens of rockets targeting #Kafarbatna city in #BesiegedGhouta. #SaveGhouta #Ghouta pic.twitter.com/MedjTy4YaS — The White Helmets (@SyriaCivilDef) February 21, 2018

Zehntausende der 400 000 Eingeschlossenen hungern. Seit Ende November ließ das Regime lediglich einen einzigen UN-Hilfstransport den Belagerungsring passieren. Inzwischen zieht Baschar al-Assad rund um Ost-Ghouta die Elitetruppen der berüchtigten Tiger-Division zusammen, die das gesamte Gebiet zurückerobern sollen.

Die Bundesregierung erinnerte gestern an die Belagerung Aleppos 2016 und kritisierte vor allem die syrische Armee. „Das Regime enthält den leidenden Menschen dort systematisch Nahrungsmittel vor, Medikamente, medizinische Ausrüstung“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Ziel sei, „die Rebellen, die dieses Gebiet kontrollieren, zur Aufgabe zu zwingen oder sie zu vernichten“. Man müsse fragen, wo Russland und der Iran seien, die in der Vergangenheit erklärt hätten, für eine Waffenruhe auch in Ost-Ghouta zu garantieren.

Syrer tragen Opfer eines Bombenangriffs durch das zerbombte Ost-Ghouta. Quelle: dpa

Der Diktator lässt tatsächlich keine Zweifel daran, dass er alle Gegner für Terroristen hält und „jeden Zentimeter“ des syrischen Territoriums wieder unter seine Kontrolle bringen will. Der militärische Durchbruch gelang seiner Armee vor gut einem Jahr, als sie nach einem barbarischen Dauerbombardement den Rebellen ihre Hochburg Ost-Aleppo entreißen konnte.

Die gleiche Strategie verfolgt das Regime nun auch gegen Ost-Ghouta und Idlib im Norden, wo vier Millionen Menschen leben. Beide Enklaven gehören nominell zu den sogenannten Deeskalationszonen, in denen die drei Astana-Mächte Türkei, Iran und Russland einen schrittweisen Waffenstillstand durchsetzen wollten. Doch daran hält sich niemand mehr.

2. Der Stellvertreterkrieg: USA gegen Russland

Nach den Siegen in Rakka und Deir Ezzor tobt der Feldzug gegen die Reste des „Islamischen Staates“ nun am syrischen Unterlauf des ­Euphrat. Entlang des östlichen Ufers rücken die arabisch-kurdischen Einheiten der Syrisch Demokratischen Front (SDF) vor, die von den USA ausgerüstet und aus der Luft unterstützt werden. Parallel dazu operieren am westlichen Ufer syrische Truppen zusammen mit iranisch-irakischen Milizen und russischen Söldnern.

Am 7. Februar kam es zwischen beiden Seiten zu einem bisher beispiellosen Zwischenfall. Nachdem die Assad-Seite die US-geführten SDF-Einheiten mit Panzern und Artillerie angegriffen hatte, wurde sie durch US-Apache-Hubschrauber und Erdkampfjets unter Feuer genommen. Mindestens 200 Soldaten kamen ums Leben, darunter Dutzende russische Söldner der sogenannten Wagner-Gruppe, die als Paramilitärs im Auftrag Moskaus in Syrien operieren.

Ein solches US-Massaker an Russen könnte leicht in einer direkten Konfrontation zwischen den Vereinigten Staaten und Russland münden. Wladimir Putin jedoch entschied sich angesichts der bevorstehenden Präsidentenwahl am 18. März, den Vorfall zunächst zu ignorieren und dann herunterzuspielen. Washington ist in Syrien inzwischen mit 2000 Soldaten vor Ort. Sie sollen nach Aussagen von US-Außenminister Rex Tillerson dort bleiben – und zwar auf unbestimmte Zeit.

3. Der nächste Einmarsch: Türkei gegen Kurden

Am 20. Januar gab Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan den Marschbefehl – und fügte dem syrischen Desaster eine weitere Komplexitätsstufe hinzu. Die türkische Armee überquerte die Grenze zu Syrien und marschierte in die kurdische Enklave Afrin ein. Sie gehört zu dem quasi-autonomen Gebiet Rojava auf syrischem Territorium, welches aus den drei kurdischen Kantonen Al-Jazira, Kobane und Afrin besteht.

Türkische Panzer auf dem Weg in die kurdische Enklave Afrin in Nordsyrien. Quelle: AP

Der Türkei geht es vor allem darum, die kurdischen Volksverteidigungseinheiten der YPG aus dem Grenzgebiet zu vertreiben, die sie wegen ihrer engen Verbindungen zur PKK für eine Terrororganisation hält. YPG-Einheiten jedoch bilden auch das Rückgrat der US-geführten Bodentruppen gegen den IS, mit denen die USA vor allem die ölreichen Landstriche im Osten Syriens unter ihre Kontrolle bringen wollen, um sie gegen das Assad-Regime als Faustpfand zu benutzen.

Die türkische Offensive in der Region Afrin kommt bisher nicht so recht voran, die Verluste sind mit 39 türkischen Soldaten und 205 syrischen Mitkämpfern relativ hoch. Am Dienstag kündigte Erdogan an, seine Armee werde in den kommenden Tagen die Stadt Afrin direkt angreifen und abriegeln. Die Meldungen aus der Region Afrin seien „Anlass zu großer Besorgnis“, hieß es dazu im Auswärtigen Amt in Berlin. Zumal die Türkei offenbar deutsche Leopard-Panzer in Syrien in Stellung bringt.

4. Unheilige Allianzen: Assad gegen Erdogan

Die bedrängten YPG-Kurden von Afrin riefen in ihrer Not die syrische Regierung zu Hilfe – weil die USA ihnen in diesem Konflikt mit dem Nato-Mitglied Türkei bislang die Unterstützung verweigern. Seit Dienstagmittag rücken Assads Milizen in die Enklave und ihre Hauptstadt Afrin vor, empfangen von türkischen Artilleriesalven. Diese syrischen „Volkseinheiten“ sollen die Türken vertreiben und entlang der Grenze Position beziehen. Damit wird eine direkte Konfrontation zwischen Damaskus und Ankara praktisch unausweichlich.

Konfrontation mit Assad: Der türksiche Präsident Recep Tayyip Erdogan Quelle: imago

Für die Kurden hat diese heikle Intervention der ungeliebten syrischen Staatsmacht zudem einen hohen politischen Preis. Denn Assad riskiert diesen Schritt nur deshalb, um die Autonomiewünsche seiner kurdischen Minderheit zu beschneiden. Aber auch in der benachbarten Rebellen-Provinz Idlib könnten Assads Soldaten in nächster Zeit mit türkischen Truppen aneinandergeraten. Ankaras Streitkräfte richteten kürzlich in den Städtchen Al-Eis, Tell Touqan und Surman drei vorgeschobene Beobachtungsposten ein. Sie sollen das Vorrücken der Assad-Armee stoppen und das Regime hindern, die an die Türkei grenzende Provinz Idlib zurückzuerobern.

5. Neuer Zündstoff: Israel gegen Iran und Hisbollah

Wütend hielt Israels Premier Benjamin Netanjahu auf der Münchner Sicherheitskonferenz am vergangenen Wochenende am Rednerpult ein Metallstück in die Luft. Es war ein Teil einer iranischen Drohne, die seine Luftwaffe am 10. Februar über den Golanhöhen abgeschossen hatte. Als Vergeltung flogen israelische F-16 zwei Angriffswellen gegen iranische und syrische Stellungen. Auf dem Heimflug jedoch gelang es der syrischen Luftabwehr, einen der Jets vom Himmel zu holen. Nach Telefonaten Netanjahus mit US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin beruhigte sich die Lage zunächst. Doch Israels Regierungschef ließ in München keinen Zweifel: Sein Land werde es nicht hinnehmen, dass der Iran eine „dauerhafte militärische Präsenz in Syrien“ etabliert und „eine neue Terrorbasis aufbaut“.

„Testen Sie nicht unsere Entschlossenheit“: Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hält bei der Münchner Sicherheitskonferenz ein Metallteil einer iranischen Drohne in den Händen. Quelle: dpa

Noch nie zuvor stand die Islamische Republik mit eigenen Truppen so nahe vor der Haustür Israels. 3000 Revolutionäre Garden hat Teheran derzeit auf syrischem Boden. Hinzu kommen 10 000 von Teheran rekrutierte und bezahlte Milizionäre. Die libanesische Hisbollah ist mit 6000 Kämpfern auf dem Schlachtfeld vor Ort. „Testen Sie nicht unsere Entschlossenheit“, wandte sich Netanjahu in München drohend an die Adresse Teherans. Israel werde, wenn nötig, nicht nur die Stellvertreter des Iran bekämpfen, sondern auch den Iran selbst angreifen.

Von Martin Gehlen