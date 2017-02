Diese Prominenten wählen den Bundespräsidenten

Berlin. Die Bundesversammlung wählt am 12. Februrar 2017 den Nachfolger von Bundespräsident Joachim Gauck. Die Zusammensetzung der Versammlung ergibt sich durch die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag und in den Bundesländern. Die Bundesversammlung besteht je zur Hälfte aus den Abgeordneten des Bundestages und ebenso vielen Vertretern der Bundesländer.

Da dem aktuellen Bundestag 630 Abgeordnete angehören, entsenden die Parlamente der Bundesländer auch 630 Vertreter zur Wahl des nächsten Bundespräsidenten nach Berlin. Für Niedersachsen fahren 63 Vertreter in die Bundeshauptstadt. Unter ihnen sind auch Prominente aus Sport und Kultur. Eine Auswahl.

Weil jeder Vertreter in der Bundesversammlung am Ende nur seinem Gewissen verpflichtet ist, müssen die Prominenten übrigens nicht so votieren, wie die Parteien dies wünschen. Das erlebte die CSU 2004. Bei der Wahl von Horst Köhler zum Bundespräsidenten stimmte Fürstin Gloria von Thurn und Taxis für Köhlers Gegenkandidatin Gesine Schwan. Seither sendet die CSU keine prominenten Nicht-Politiker mehr in die Bundesversammlung.

Diese Kandidaten stehen zur Wahl

Frank-Walter Steinmeier, gemeinsamer Kandidat der SPD, CDU/CSU, FDP sowie der Grünen

Christoph Butterwegge, Kandidat der Linken

Albrecht Glaser, Kandidat der AfD

Alexander Hold, Kandidat der Freien Wähler

Engelbert Sonneborn, Kandidat der Piraten und der Partei

