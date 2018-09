Berlin

Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts Wiesbaden von Mittwoch, wonach in der Mainmetropole Frankfurt Diesel-Fahrverbote zur Luftreinhaltung einzuführen sind, fordert Hessens Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) die Bundesregierung zum Handeln auf. „Die Bundesregierung muss jetzt endlich aufhören mit ihrer Vogel-Strauß-Politik und handeln“, sagte Al-Wazir dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

„Seit zweieinhalb Jahren ist bekannt, dass viele Dieselfahrzeuge der Euro-5-Norm überhöhte Stickoxid-Werte aufweisen, weil die Motoren manipuliert wurden. Mit den Folgen lässt die Bundesregierung jedoch Autofahrer und Kommunen allein“, beklagte der Grünen-Politiker.

Hessen verlangt mehr Tempo von Berlin

„Diese relativ neuen Fahrzeuge müssen endlich auf Kosten der Automobilhersteller hardwaretechnisch umgerüstet werden, um die Luft in den Städten sauberer zu machen und denjenigen, die auf ihr Auto angewiesen sind, nicht weitere Wertverluste zu bescheren. Die hessische Landesregierung fordert bei der Lösung dieser Probleme endlich mehr Tempo in Berlin“, sagte Al-Wazir dem RND.

Im Verfahren mahnte der Vorsitzende Richter an, der Luftreinhalteplan, in dem Grenzwerte für Schadstoffe festgelegt werden, sollte bis Februar nächsten Jahres in Kraft treten. Erfolge bei der Absenkung der Schadstoffbelastung sollen sich dann bis Anfang 2020 einstellen.

Deutsche Umwelthilfe hatte geklagt

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte geklagt, weil in Hessens größter Stadt Stickoxid-Grenzwerte überschritten werden. In dem Verfahren geht es darum, wie der Luftreinhalteplan verändert werden muss, um diese Werte künftig einzuhalten. Die Klage der DUH richtet sich formal gegen das Land Hessen, das für die Fortschreibung dieser Pläne verantwortlich ist. Die Luftverschmutzung durch Stickoxide kann dazu führen, dass beispielsweise Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen ausgelöst oder verschlimmert werden.

Neben einem möglichen Fahrverbot für ältere Dieselfahrzeuge wurden in der Verhandlung Maßnahmen wie eine Reduzierung der Dieselflotte der Stadt- und Landesverwaltung, eine bessere Lenkung des Verkehrsflusses, ein ÖPNV mit mehr Elektrofahrzeugen sowie der Ausbau von Radwegen diskutiert. Deutlich gegensätzliche Einschätzungen gab es vor allem bei der Frage, ob auch ein freiwilliges Software-Update von Dieselfahrzeugen die gewünschten Effekte bringt.

Hälfte der Frankfurter Dieselfahrzeuge betroffen

Fast die Hälfte der in Frankfurt zugelassenen Dieselfahrzeuge könnte von einem möglichen Fahrverbot für ältere Dieselmodelle betroffen sein. Das geht aus Zahlen des Kraftfahrtbundesamts über den Bestand von Kraftfahrzeugen am 1. Januar 2018 hervor. In Frankfurt sind 334.000 Pkw zugelassen. Davon fahren rund 186.000 mit Benzin und rund 142.000 mit Diesel. Der Rest hat zum Beispiel Erdgas- oder Elektromotoren.

Die schadstoffärmste Euro-6-Norm erfüllen 68.136 in Frankfurt zugelassene Dieselautos. Mehr als 73.000 Pkw erfüllen nur die Euro-Normen 1 bis 5. Sie könnten von Fahrverboten betroffen sein.

Von Thoralf Cleven