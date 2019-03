Fünf „Zukunftszentren“ in den neuen Bundesländern geplant

Wie verändert die Digitalisierung unsere Arbeitswelt? Das Bundesarbeitsministerium will zu diesem Thema fünf Zukunftszentren in Ostdeutschland schaffen. Ein wichtiges Thema dabei ist Weiterbildung.

Fahrerlose Transportsysteme bei VW in Zwickau: Die Bundesregierung will nun angesichts der digitalen Transformation der Arbeitswelt fünf Zukunftszentren in Ostdeutschland schaffen. Quelle: imago/Rainer Weisflog