Washington. Donald Trump hat sich überraschend mit dem Rapper Kanye West (39) getroffen. Beide erschienen am Dienstag in der Lobby des Trump-Towers in New York, wo der künftige Präsident gerade sein Kabinett zusammenstellt. Als Reporter Trump fragten, worüber sie sich unterhalten hätten, antwortete der 70-Jährige: „Das Leben. Wir haben über das Leben diskutiert.“

Trump und Kanye „schon lange befreundet“

West sei ein guter Mann, mit dem er schon lange befreundet sei, fügte Trump hinzu. Der Rapper erklärte, er sei gekommen, um ein Foto zu machen.

Doch vielleicht hatte das Treffen auch einen anderen Hintergrund, als nur über das Leben zu plaudern. Trump sucht nämlich noch nach einem Künstler, der bei seinem Amtsantritt im Januar singt. Doch auf diese und weitere Fragen der Reporter gingen die kontroversen Persönlichkeiten jedoch nicht ein.

Kanye West und die Politik

Immer wieder gerät der Künstler wegen seiner exzentrischen Auftritte und Äußerungen in den Focus der Medien. 2015 verkündete er seine Präsidentschaftskandidatur für 2020 bei den MTV Video Music Awards.

Und wegen seiner Nähe zu Trump wurde er bereits von seinen Fans kritisiert. Bei einem Auftritt im November bekannte er sich zum künftigen US-Präsidenten: „Ich hätte Trump gewählt“, offenbarte damals der Rapper. Die Menge buhte ihn aus, Kanye West musste das Konzert schließlich abbrechen. Es folgen weitere Schlagzeilen: West brach seine Welttournee ab und wurde wegen Erschöpfungsanzeichen und Schlafmangels in ein Krankenhaus in Los Angeles gebracht.

„Wir sehen uns bald“

Das Treffen im Trump-Tower war eines der ersten nach dem Klinikaufenthalt. Beide scherzten und wirkten entspannt. „Pass auf dich auf, wir sehen uns bald“, verabschiedete sich Trump vom Rapper.

Von RND/dpa/abr