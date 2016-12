Bagdad. Bei einem Doppelanschlag in der Innenstadt von Bagdad sind am Sonnabend Dutzende Menschen getötet oder verletzt worden. Mehrere Läden seien in Brand geraten, teilten Vertreter der Polizei mit. Der Nachrichtensender Al-Dschasira sprach von mindestens 18 Toten und 43 Verletzten, mit Tendenz nach oben.

Die irakischen Streitkräfte versuchen derzeit die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aus der Millionenstadt Mossul zu verdrängen. Der IS zeichnet für zahlreiche Anschläge auf Zivilisten verantwortlich. Ob er auch hinter dem Doppelanschlag von Bagdad steht, war zunächst unklar.

