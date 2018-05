Gaza

Der palästinensische Sanitäter Issat Schatat sagte, die Soldaten hätten mit Panzern und Maschinengewehren geschossen. Die Männer seien nah an der Grenze gewesen, doch er sei sich nicht sicher, ob sie diese überschritten hätten.

An der Grenze des Gazastreifens zu Israel ist es seit Ende März wiederholt zu Auseinandersetzungen gekommen. An den Freitagen fanden teils gewalttätige Massenproteste statt. 40 protestierende Palästinenser wurden durch israelische Schüsse getötet. Zehn weitere Palästinenser wurden bei anderen Vorfällen an der Grenze getötet, darunter die drei am Sonntag erschossenen Männer.

Das Militär teilte mit, vier Männer seien in dem Gebiet an der Grenze eingetroffen „mit der Absicht, einzudringen und einen Terroranschlag durchzuführen“. Soldaten seien zu dem Ort gekommen und hätten Schüsse abgegeben und drei der Männer getötet. Bei diesen hätten sich auch Sauerstoffmasken, Handschuhe und zwei Brennstoffbehälter befunden.

Zuvor hatte die Hamas, die den Gazastreifen beherrscht, Israel für den Tod von sechs ihrer Kämpfer durch eine Explosion am Sonnabend verantwortlich gemacht und Rache angekündigt. Die Kämpfer seien ums Leben gekommen, als sie ein Spionagegerät abgebaut hätten, das Israel im Laufe des letzten Jahrzehnts im Gazastreifen aufgestellt habe. Das israelische Militär wollte den Vorfall nicht kommentieren.

Von RND/AP