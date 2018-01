Dreieinhalb Jahre Haft für G-20-Randalierer

Hamburg. Nach Überzeugung des Schöffengerichts hatte der 28-jährige Deutsche in der Nacht nach der „Welcome to Hell“-Demonstration am 6. Juli eine Bierflasche gegriffen, den Boden abgeschlagen und die scharfkantige Flasche dann auf Beamte im Schanzenviertel geworfen. Ein Polizist wurde getroffen und leicht an der Hand verletzt.

G20-Gegner hatten unter dem Motto „Welcome to Hell“ zu einer Demonstration in der Hamburger Innenstadt aufgerufen. Doch sie kam nur schleppend voran. Dann schlug der Protest in Gewalt um. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Zur Bildergalerie

Der Angeklagte habe sich der gefährlichen Körperverletzung, eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und des schweren Landfriedensbruchs schuldig gemacht. Er sei zudem erheblich vorbestraft, hieß es am Dienstag.

Von RND/dpa