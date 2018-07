Nach dem Suizid eines gerade erst aus Deutschland abgeschobenen Afghanen wird weiter über die Ausrichtung der Flüchtlingspolitik gestritten. Nun meldet sich der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zu Wort, beklagt einen Mangel an Empathie und übt damit indirekt Kritik auch an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).