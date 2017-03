Damaskus. Bei einem Luftangriff auf eine Moschee im Westen der Provinz Aleppo sind am Donnerstag vermutlich Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bezifferte die Zahl der Opfer auf 42, die Ersthelfer in den syrischen Rebellengebieten, die sogenannten Weißhelme, sprachen von mindestens 35 Toten. Bei den meisten Opfern handele es sich um Zivilisten.

Wer für den Luftangriff verantwortlich war, blieb zunächst unklar. Die Moschee liegt aber in einem Gebiet im Westen der Provinz Aleppo, in dem russische und syrische Kampfjets immer wieder Rebellenstellungen angreifen.

US-Truppen töten „mehrere Terroristen“

Das Streitkräfte-Zentralkommando der Vereinigten Staaten in Florida gab unabhängig davon bekannt, dass US-Truppen „mehrere Terroristen“ in Idlib getötet hätten. Die Stadt im Nordwesten Syriens habe sich in den vergangenen Jahren zu einem fast sicheren Ort für Kämpfer des Terrornetzwerks Al-Kaida entwickelt.

Der Luftangriff auf die Moschee ereignete sich nur einen Tag nach einem Selbstmordattentat in der syrischen Hauptstadt Damaskus, bei dem mindestens 30 Menschen ums Leben kamen. In dem seit sechs Jahren andauernden Bürgerkrieg sind bisher etwa 400.000 Menschen getötet worden. Die Hälfte der Bevölkerung befindet sich auf der Flucht.

Von dpa/AP/RND