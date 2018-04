Brüssel

Es handele sich dabei aber um eine „Maßnahme“, keine „Sanktion“ gegen Russland, erklärte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte in der Nacht zu Freitag.

Beim EU-Gipfel in Brüssel hatte Großbritannien zuvor Rückendeckung bekommen. Die 28 Staaten hätten einheitlich festgestellt, dass Russland sehr wahrscheinlich für den Anschlag verantwortlich sei, sagte Kanzlerin Angela Merkel am frühen Freitagmorgen. „Eine andere plausible Erklärung gibt es nicht“, twitterte auch EU-Ratspräsident Donald Tusk. Moskau weist eine Verantwortung für die Vergiftung zurück.

Sergej Skripal und seine Tochter Yulia befinden sich zwei Wochen nach dem Giftanschlag noch immer in einem kritischen Zustand. Sie waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank im englischen Salisbury gefunden worden. London beschuldigte den russischen Präsidenten Wladimir Putin als Drahtzieher. Der Streit entwickelte sich zu einer schweren diplomatischen Krise zwischen beiden Ländern samt Sanktionen. So ordneten sowohl Großbritannien als auch Russland unter anderem die Ausweisung von 23 Diplomaten des jeweils anderen Landes an.

