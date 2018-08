Genf

Kofi Annan ist tot. Der ehemalige UN-Generalsekretär sei am Samstag nach kurzer Krankheit friedlich eingeschlafen, erklärte seine Stiftung in Genf. Annan wurde 80 Jahre alt. Seine Familie, neben seiner Frau Nane die drei Kinder Ama, Kojo und Nina, hätten die letzten Tage an seiner Seite verbracht.

Annan war am 8. April 1938 im späteren Ghana geboren worden. Seine Eltern stammten aus einer langen Linie traditioneller Herrscher, 1962 begann Annan seine Diplomatenkarriere, die 1996 mit seiner Wahl zum siebten UN-Generalsekretär gekrönt wurde. 2001 wurde ihm gemeinsam mit den UN der Friedensnobelpreis verliehen. Nach seiner Pensionierung lebte Annan in seiner Wahlheimat Genf und engagierte sich über seine Stiftung weiterhin für Frieden in der Welt.

Von RND/epd