Hannover. Die Zahlen sind noch nicht final bestätigt, doch der Trend ist stabiler als erhofft: Die Niederlande haben mit überwältigender Mehrheit Ja zu Europa gesagt – und zwar laut und deutlich. Derlei Zustimmung kommt für die Europäische Union und deren Fortschrittsmotor Deutschland gerade zur rechten Zeit. Die Erschütterungen durch politische Hasardeure wie Trump oder Erdogan sowie Brexit, Flüchtlingskrise und Putinsche Winkelzüge hatten der Union schon genug zugesetzt.

Umso größer dürfte nun das Durchatmen in Berlin, Brüssel und Paris sein, dass der Ungeist des Populismus zumindest vorläufig wieder in die Flasche gedrängt wurde. Denn so wie Mark Rutte durch eine Politik der klaren Kante für Europa Geert Wilders entzaubert hat, so könnte, so sollte es nach dem Signal der Holland-Wahl demnächst auch Marine Le Pen in Frankreich und Frauke Petry in Deutschland ergehen.

Europas Wähler sind klüger, als mancher das annehmen mag. Dank U Holland, Danke Niederlande für diese Erkenntnis.

Von RND/Daniel Killy