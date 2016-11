Eingriff in den US-Wahlkampf FBI ermittelt in alter Bill-Clinton-Affäre

Hannover. Laut US-Medien hat das FBI eine Affäre des damaligen US-Präsidenten aus dem Jahr 2001 wieder aufs Tableau gehoben. An seinem letzten Amtstag, dem 20. Januar 2001, hatte Clinton eine Reihe von Begnadigungen ausgesprochen.

Für reichlich Wirbel hatte seinerzeit vor allem die des Öl-Multis und Steuerflüchtlings Marc Rich gesorgt – dessen Ex-Frau, die Songwriterin Denise Eisenberg Rich, hatte vor der Begnadigung ihres Mannes unter anderem die Clinton-Foundation mit einer großzügigen Spende bedacht. Standards und Verfahren für Amnestien seien zudem nicht eingehalten worden, so die Kritik seinerzeit.

Auf Twitter hat das FBI nun mitgeteilt, dass der Untersuchungsbericht zur Begnadigungsaffäre um Bill Clinton online sei. Der Ex-Präsident unterstützt seine Frau im Wahlkampf derzeit nach allen Kräften. Dass das Thema ausgerechnet dieser Tage wieder aufkommt, empört die Demokraten. So machte Hillary Clintons Sprecher Brian Fallon bereits darauf aufmerksam, dass die Affäre entsprechend des Gesetzes zur Informationsfreiheit eigentlich längst verjährt und die Veröffentlichung nach so langer Zeit doch „recht seltsam“ sei.

