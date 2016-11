Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) will das Autobahnnetz in Deutschland teilweise privatisieren - stößt aber auf heftigen Widerspruch. Berichte, denen zufolge er eine geplante Verkehrsinfrastrukturgesellschaft zum Bau und Betrieb der Autobahnen mit bis zu 49,9 Prozent an private Investoren veräußern will, lösten eine regelrechte Empörungswelle aus.