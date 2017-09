Endlagersuche beendet Vorfestlegung auf Gorleben

Hannover. Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin begrüßt den heutigen Beginn der Suche nach einem deutschen Endlager für Atommüll. „Der Beginn der Endlagersuche ist das Ende der ausschließlich politisch motivierten, sachfremden Vorfestlegung auf Gorleben als Endlagerstandort“, sagte Trittin dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Das Standortauswahlverfahren der neuen Bundesgesellschaft für Endlagerung beruhe auf einem breiten Konsens, so der frühere Umweltminister. „Künftig wird nach dem Kriterium der höchstmöglichen Sicherheit ein Endlager für den gefährlichsten Müll der Erde entschieden“, sagte Trittin, der auch Leiter der Atomkommission des Bundes zur Beteiligung der Atombetreiber an den Kosten für den Abriss der Atommeiler und die Endlagerung des Atomabfalls war. Dass jetzt die Endlagersuche endlich ergebnisoffen angegangen werde, sei auch ein Verdienst seiner Partei. „Hierfür haben Grüne in Niedersachsen und bundeweit über 30 Jahre gestritten“, sagte Trittin dem RND.

Von RND