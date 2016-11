Ankara. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat bei seinem ersten Besuch in der Türkei seit dem gescheiterten Putsch deutsche Sorgen über Massenverhaftungen und Einschränkungen der Meinungsfreiheit klar benannt.

„Versteht es bitte in der Türkei nicht als Anmaßung, nicht als Belehrung von oben herab“, bat er am Dienstag nach einem Gespräch mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu in Ankara. Kurzfristig erklärten sich am Dienstag auch Ministerpräsident Binali Yildirim und Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan bereit, Steinmeier zu empfangen. Das Treffen soll für den späten Nachmittag geplant sein.

Steinmeier dankt für „nicht ganz einfaches Gespräch

Cavusoglu kritisierte noch einmal die Armenier-Resolution des Bundestages. Gleichzeitig drückte er seine Hoffnung aus, dass die deutsch-türkischen Beziehungen bald wieder „auf dem alten Stand“ sein könnten. Steinmeier sagte, er sei „irritiert“ über Erdogans Vorwurf, Deutschland sei ein sicherer Rückzugsraum für Terroristen der verbotenen Arbeiterpartei PKK. Diesen Vorwurf „können wir schlicht und einfach nicht nachvollziehen, fügte er hinzu. Er dankte Cavusoglu „für ein heute nicht ganz einfaches Gespräch“.

Steinmeier sagte, er habe bei dem Treffen mit seinem türkischen Kollegen betont, dass Besuche deutscher Abgeordneter bei der Bundeswehr in Incirlik auch weiterhin möglich sein müssten.

Kritik von Menschenrechtlern

Menschenrechtler und Oppositionelle werfen der türkischen Regierung vor, sie nutze den Putschversuch und die Terrorbekämpfung als Vorwand, um Kritiker mundtot zu machen und alte Rechnungen zu begleichen. Menschenrechtsorganisationen hatten Steinmeier vor seinem Flug in die Türkei gefordert, sich für die Freilassung der beiden Vorsitzenden der pro-kurdischen HDP, Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag, einzusetzen.

Vor seiner Abreise rechtfertigte Steinmeier seine Türkei-Reise in der „Bild“-Zeitung zudem damit, gerade „in diesen schwierigen Zeiten“ könne auf den Dialog nicht verzichtet werden. Der Außenminister warnte zudem die türkische Regierung vor einer Wiedereinführung der Todesstrafe. Sonst wäre dies „ein deutliches Signal, dass sie die “Akte EU’ endgültig schließen will„.

Von dpa/afp/RND/zys