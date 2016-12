Istanbul. Nach dem tödlichen Doppelanschlag in der türkischen Metropole Istanbul hat Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan Vergeltung angekündigt. Das wichtigste sei jetzt der Kampf gegen die „Pest des Terrors“, sagte Erdogan am Sonntag vor Journalisten in Istanbul. „Meine Nation und mein Volk können sich sicher sein: Wir werden die Geißel des Terrorismus bis zum Ende bekämpfen.“

Regierung vermutet PKK hinter den Anschlägen

Erdogan machte keine Angaben zu mutmaßlichen Tätern, sagte jedoch, dass diese einen „noch höheren Preis“ bezahlen müssten. Ministerpräsident Binali Yildirim bekräftigte in Istanbul, dass die Regierung die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK als Täter vermute. Diese bekannte sich jedoch zunächst nicht.

Bei dem Doppelanschlag im Viertel Besiktas am Samstagabend kamen 38 Menschen ums Leben, darunter 30 Polizisten. Es handelte sich nach ersten Erkenntnissen um einen Autobomben- und einen Selbstmordanschlag.

Von dpa/afp/RND