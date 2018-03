Putin hat abgestimmt – Berichte über Wahlbeeinflussung

Bei der Wahl in Russland will Staatschef Putin weitere sechs Jahre im Kreml ansteuert. Gegen seine geballte Regierungsmacht gelten andere Kandidaten als chancenlos. Mittlerweile sind Bilder aufgetaucht, die den Verdacht der Einflussnahem auf die Wahl vermuten lassen. Alle Ereignisse und Ergebnisse aus Russland in unserem Liveblog.