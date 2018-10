München

Bayern hat gewählt – aber die Folgen dieser Landtagswahl dürften früher oder später die ganze Bundesrepublik betreffen. In der ersten Hochrechnung von 18.26 Uhr schafft es die CSU auf 35,4 Prozent, die Grünen werden mit 18,9 zweite Kraft, die AfD platziert sich mit 10,9 vor der SPD, und die Sozialdemokraten landen abgeschlagen bei 9,6 Prozent der Wählerstimmen. Die Freien Wähler kommen auf 11,6 Prozent, die FDP auf 5 Prozent. Die Linke schafft es mit 3,5 Prozent wieder nicht in den bayrischen Landtag.

Was genau der Wahlausgang nun jedoch für die Regierungsbildung in München und indirekt für das Bundeskabinett in Berlin bedeuten, das lassen die ersten Prognosen des Abends noch nicht endgültig erkennen. Klar ist nur: Ein Weiter-so wird schwierig, für die Union wie für die SPD, in Bayern wie im Bund.

Zwar ging es am Sonntag in erster Linie darum, dass rund 9,5 Millionen Wahlberechtigte im Freistaat ihr neues Landesparlament für die kommenden fünf Jahre wählen. Gemessen an der Wahlbeteiligung bis zum Nachmittag taten sie das sogar in größerer Zahl als vor fünf Jahren. Seinerzeit, bei der vorherigen Wahl 2013, gelang es der CSU mit ihrem damaligen Ministerpräsidenten und heutigen Bundesinnenminister Horst Seehofer jedoch, die absolute Mehrheit zu holen.

Wie sehr macht die CSU Söder für das Wahlergebnis verantwortlich?

Davon war die Regierungspartei in den Umfragen vor dieser Wahl bereits seit Anfang dieses Jahres weit entfernt – und reagierte zunehmend nervös und auf Bundesebene bisweilen auch aggressiv, gegenüber beiden Partnern in der Regierungskoalition mit CDU und SPD. So endete an diesem Sonntag auch ein Wahlkampf, dessen Auswirkungen und Vorboten zeitweise die ganze Republik in Atem hielten – und die sogar die Bundesregierung an den Rand des Scheiterns gebracht hatten. Im Mittelpunkt standen dabei der Asylstreit zwischen Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel und Seehofer einerseits, und andererseits der Konflikt zwischen Seehofer und seinem langjährigen Rivalen Markus Söder, der ihn in diesem März schließlich aus dem Amt des Ministerpräsidenten verdrängt hatte.

Auf den Verlust der absoluten Mehrheit hatte sich Söder einstellen müssen. Die Frage wird angesichts des Wahlergebnisses nun aber sein: Wie sehr macht ihn seine eigene Partei verantwortlich für den Absturz der CSU, die die Alleinherrschaft in Bayern bis auf wenige Ausnahmen jahrzehntelang gewohnt war? Vorsorglich hatte Söder den Parteivorsitz bei Seehofer belassen – und im Wahlkampf betont, dass der Ansehensverlust der CSU seine Ursachen „in Berlin“ habe. Seehofer allerdings hatte bis zum Ende betont, weder den CSU-Chefposten, noch das Bundesinnenministerium aufgeben zu wollen.

Doch nicht nur die CSU hatte nervös auf das Wahlergebnis geblickt. Auch für Merkel kann das Abrutschen der Union bei den Landtagswahlen in Bayern und in zwei Wochen in Hessen eine Dynamik auslösen, an deren Ende sie um die Wiederwahl in den Parteivorsitz bangen muss, die im Dezember ansteht.

Großer Teil der Wahlberechtigten bis zum Schluss unentschlossen

Ein weiterer Verlierer der Bayern-Wahl sind die Sozialdemokraten. Nicht nur misslang es ihnen, von der Schwäche der CSU zu profitieren. Mehr noch: In allen Umfragen der vergangenen Monate stürzten ihre Werte kontinuierlich ab, noch am Wahlabend mussten Spitzenkandidatin Natascha Kohnen und Bundesvorsitzende Andrea Nahles sich sogar auf das SPD-Horrorszenario eines einstelligen Wahlergebnisses in Bayern einstellen.

Als großer Gewinner fühlen sich dagegen die Grünen: Die Erfolgsgeschichte, die sie im ebenfalls wohlhabenden Süd-Bundesland Baden-Württemberg bereits vollendet haben, könnte nun auch in Bayern beginnen. Erster Schritt: Die Ökopartei als zweitstärkste Kraft, als Vertreterin des liberalen, weltoffenen Bürgertums. Anders als im Bund haben die Grünen damit SPD und AfD hinter sich gelassen.

Neu in den Landtag in München schaffte es zudem die „Alternative für Deutschland“, die zuvor nicht im bayrischen Parlament vertreten war – und nun mit ihrem Einzug im Freistaat nicht nur auf Bundes- und Europaebene, sondern auch überall auf Landesebene mitmischt.

Typisch für die bis zuletzt unkalkulierbaren Wahlgänge der jüngsten Zeit, war auch in Bayern ein großer Teil der Wahlberechtigten bis zum Schluss unentschlossen geblieben, ob und wen sie wählen werden.

So müssen FDP und Linkspartei am frühen Abend noch zittern, ob sie es über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen und damit auch den bayrischen Landtag zum Sieben-Parteien-Parlament machen würden.

Die Linke kann es dabei fast schon als Sieg verkaufen, im konservativen Bayern überhaupt so groß geworden zu sein – was sicher auch an der Schwäche der SPD liegt. Und die Liberalen zittern doppelt: Schaffen sie es in den Landtag, können sie sich sogar Hoffnung machen, direkt auch die Option auf eine Regierungsbeteiligung zu bekommen – wenn auch im Dreierpakt gemeinsam mit der Kommunalkraft der Freien Wähler, die bei dieser Wahl durchaus auf Augenhöhe mit der SPD spielten.

